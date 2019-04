Castigo ao jogador será o normal e médio falha a deslocação ao terreno do Feirense.

O médio do Benfica Rafa viu o segundo cartão amarelo e consequente vermelho já para lá do apito final do último dérbi com o Sporting, em Alvalade, e só irá cumprir um jogo de castigo, pois não há menção de comportamento antidesportivo nos relatórios. A notícia foi avançada pelo Record.



Os regulamentos preveem que a punição possa ser agravada caso o relatório do árbitro ou dos delegados do jogo relate, por exemplo, algum especial comportamento antidesportivo do atleta mesmo depois de ter recebido a dita ordem de expulsão.