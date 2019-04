Próximas cinco edições do Rali Dakar vão disputar-se na Arábia Saudita

Já terá sido fechado um acordo de cinco anos para realizar a prova na Arábia Saudita. a prova terá início em Riade, em janeiro do próximo ano.

No final do passado mês de Fevereiro já lhe tínhamos dado conta de que o próximo Rali Dakar podia ser realizado na Arábia Saudita, mas nessa altura a ASO, a organizadora da prova, ainda tinha várias opções em cima da mesa: retomar negociações com Chile, Paraguai e Peru para manter o Dakar na América do Sul ou regressar a África.

Agora, pouco mais de um mês depois, sabe-se que a ASO já terá fechado um acordo de cinco anos para realizar a prova na Arábia Saudita. A notícia é avançada pela publicação "Motorsport.com", que revela que o anúncio oficial será feito dentro de algumas semanas.

De acordo com a referida publicação, a prova terá início em Riade, em Janeiro do próximo ano. Mas teremos que esperar pelo anúncio oficial da ASO para perceber os contornos da próxima edição de uma das provas mais icónicas do desporto motorizado.