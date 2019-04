O presidente do Sp. Braga, António Salvador, admitiu a possibilidade de haver agentes externos a condicionar a arbitragem. Ateve acesso à exposição que o líder máximo do clube fez ao presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes, relatando "falhas flagrantes". O dirigente bracarense defende a necessidade de se apurar, até às últimas consequências, se os erros persistentes se devem à influência de agentes externos, infiltrados entre os centros de poder do futebol português.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã