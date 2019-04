Assim, o Sporting irá encontrar na final da Taça de Portugal o FC Porto, que venceu esta terça-feira a eliminatória frente ao Sporting de Braga, graças a uma vitória por 3-0 no Estádio do Dragão e a um empate no Estádio Municipal de Braga.



Já depois do apito final, o extremo benfiquista Rafa Silva levou cartão vermelho direto por protestos ao árbitro Hugo Miguel e irá falhar a visita do Benfica a Santa Maria da Feira, no próximo domingo, em jogo a contar para o campeonato.

O Sporting venceu, esta quarta-feira, o Benfica por (1-0) e segue para a final da Taça de Portugal, onde irá defrontar o FC Porto. Os "leões" vinham da primeira mão com um resultado negativo de 2-1 mas conseguiram a reviravolta na eliminatória graças a um golo solitário de Bruno Fernandes.O momento que dita a passagem do Sporting ao Estádio do Jamor aconteceu aos 75 minutos, quando o médio internacional português remata, sem hipóteses para o guarda-redes das "águias", Mile Svilar.