William Carvalho ouvido em tribunal após acusação de agressões sexuais

O jogador português William Carvalho foi ouvido num tribunal, em Sevilha, devido a um caso em que é acusado de agressões sexuais. Convocado pelo Tribunal de Instrução número 9, o interrogatório ao futebolista arrancou por volta das 9h30 (8h30 de Lisboa), mas o português saiu do tribunal sem lhe terem sido aplicadas medidas cautelares, avança a imprensa espanhola.







Paulo Calado/COFINA MEDIA

O caso, que remonta a agosto de 2023, terá começado com um convite do médio de 31 anos para que a alegada vítima viajasse de Ibiza, onde mora, para Sevilha - onde o português joga com a camisola do Real Bétis. A queixosa foi recebida no aeroporto por William Carvalho ou pessoas a ele ligadas e o encontro começou num restaurante na cidade andaluza e prosseguiu numa discoteca. Quando acordaram no dia seguinte, no quarto do hotel de William Carvalho, a mulher disse que não se recordava do que havia acontecido, mas que tinha claros sinais de violência no corpo.No processo aberto na Unidade de Atendimento à Família e Mulher (UFAM) a jovem disse lembrar-se da "imagem de William sobre ela na cama", que "a segurou firmemente pelo pescoço e a obrigou a praticar sexo oral".As imagens captadas pelas câmaras de vigilância do hotel em questão, mostram a chegada da jovem e do jogador. De acordo com o jornal espanhol Okdiario, nos vídeos é possível ver ambos a subir para o quarto durante a madrugada. Duas horas depois de terem entrado no hotel, já por volta das 7h da manhã, o internacional português desapareceu.O episódio levou assim a jovem a acusar William Carvalho de a ter drogado e agredido sexualmente. O jogador que já jogou pela seleção portuguesa está a ser agora alvo de uma investigação.