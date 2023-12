Caso Rubiales: federação inglesa também acusou Rubiales de tocar nas suas jogadoras

A presidente da Federação Inglesa de Futebol, Debbie Hewitt acusou o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, de ter tocado indevidamente nas jogadoras inglesas durante a final do Campeonato do Mundo Feminino, que Espanha acabou por vencer.





As alegações tornaram-se públicas na quarta-feira, depois de a FIFA ter publicado uma lista de razões que levaram a entidade a proibir Rubiales de "todas as atividades relacionadas com o futebol" durante três anos.Os presidentes das duas federações finalistas encontravam-se lado a lado durante a cerimónia de entrega de medalhas no final do jogo, que decorreu em agosto, e durante a avaliação do processo contra Rubiales Debbie Hewitt fez várias alegações sobre a forma como o espanhol "tocou e acarinhou o rosto da jogadora inglesa Laura Coombs e, em seguida, aparentemente beijou com força o rosto da jogadora inglesa Lucy Bronze".A presidente da Federação Inglesa de Futebol terá acrescentado que "se sentiu profundamente desconfortável e embaraçada" pela forma como Rubiales cumprimentou as jogadoras espanholas, o que incluiu uma palmada nas nádegas de uma delas.O beijo de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso foi descrito como "total e forçosamente na boca", o que deixou Debbie Hewitt "ligeiramente chocada" pois ficou automaticamente claro que não foi consensual: "A agressão e a força pareceram-lhe inadequadas".Contrariamente a este testemunho, Rubiales continua a afirmar que o beijo foi "mútuo" e, de acordo com a FIFA, classificou as afirmações de Debbie Hewitt como "nojentas" e "mentiras flagrantes" afirmado ainda que a sua declaração "presta um mau serviço à sua posição como presidente da Federação Inglesa".Ainda assim a FIFA rejeitou o testemunho de Rubiales garantindo que não existiam motivos para duvidar do testemunho de Hewitt.Rubiales está também a ser investigado por "crimes de agressão sexual e coerção" num processo movido pelo Ministério Público espanhol.