FC Porto: O esquema dos bilhetes que enriqueceu o líder dos Super Dragões

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os Super Dragões usavam as Casas do FC Porto para angariar bilhetes que vendiam no mercado negro e o chefe da claque é suspeito de ter enriquecido com esta receita ilícita. Fernando Madureira está também implicado nas intimidações e agressões aos sócios.

O ambiente já estava hostil quando o sócio Henrique Ramos subiu ao palanque do Dragão Arena para proferir a sua intervenção na Assembleia Geral (AG) do FC Porto, realizada na noite de 13 de novembro do ano passado. Membros da claque Super Dragões (SD) ameaçavam e insultavam nas bancadas todos aqueles que insinuassem apoio a André Villas-Boas, que então já manifestara a sua intenção de se candidatar à presidência do clube contra a atual direção encabeçada por Jorge Nuno Pinto da Costa: "És Villas-Boas, desaparece daqui senão levas mais", "vocês vão morrer" e "vão todos levar nos cornos, seus filhos da puta", foram algumas das frases que procuradores do Ministério Público (MP), presentes no recinto, apontaram para futuras diligências.