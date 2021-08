Volta a Portugal. Caso suspeito de covid leva equipa do camisola amarela a abandonar

Rádio Popular Boavista já tinha tido um infetado no ciclista João Benta e teve agora um caso suspeito em Luís Fernandes. Equipa, que tinha ganhado a camisola amarela no dia anterior por Daniel Freitas, diz-se "derrotada pela Covid-19".

A Rádio Popular Boavista abandonou esta quarta-feira a Volta a Portugal. A equipa do camisola amarela, Daniel Freitas, foi forçada a deixar a prova devido a um caso suspeito de Covid-19 de Luís Fernandes, avançou José Santos, diretor desportivo da equipa, à RTP3.







Daniel Freitas - Rádio Popular Boavista Lusa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Fomos derrotados pelo Covid. Para bem da Volta e do ciclismo, abandonar é o que temos de fazer neste momento com muita mágoa nossa, ainda mais numa situação que não vivíamos há muitos anos, por termos a camisola amarela", afirmou.Todos os outros ciclistas e staff da equipa testaram negativo, sublinhou José Santos. "Poderíamos colocar em perigo do resto dos competidores em prova e a Volta. Esperemos que a Volta tenha o êxito que merece e não temos rancor de ninguém. Que não haja mais casos que assombrem a prova. As bolhas sanitárias têm sido corretas... Nós não merecíamos e ninguém merecia".