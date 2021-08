Hansle Parchment enganou-se no autocarro rumo à final dos 110 metros barreiras. Se não fosse Tiana a pagar-lhe o táxi, não teria conseguido competir. Por isso, procurou-a para um agradecimento.

Vencedor do ouro agradece a voluntária que lhe pagou o táxi para a final



O campeão olímpico Hansle Parchment acredita que foi a música nos ouvidos que o distraiu num dos momentos mais importantes da sua vida: o de apanhar o autocarro para a final dos 110 metros barreiras masculinos. O atleta jamaicano de 31 anos deu por si junto à zona das competições aquáticas nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 e desesperou: todos os carros oficiais estavam reservados e apanhar um autocarro de volta à vila olímpica, e daí para o estádio não era opção. "Se o tivesse feito, não teria chegado a tempo sequer para fazer o aquecimento. Tinha que encontrar outra maneira. Estava a tentar que um dos carros oficiais me levasse, mas estas pessoas são muito rigorosas e seguem todas as regras, e eu teria que reservar o carro com antecedência para conseguir levá-lo", relatou num vídeo publicado nas redes sociais.