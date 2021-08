Messi: “PSG é ideal para conseguir o sonho de outra Liga dos Campeões”

Negociações que foram "fáceis e rápidas", "fome de troféus" e o sonho de conquistar novamente a Liga dos Campeões, que lhe foge desde 2015. Foi assim a apresentação de Lionel Messi como novo jogador do Paris Saint-Germain, depois de mais de duas décadas ao serviço do Barcelona.

Ao lado de Nasser Al-Khelaifi, CEO e presidente do clube, o argentino disse estar "muito feliz" com a mudança, depois da saída "muito difícil" da Catalunha, após a La Liga ter rejeitado a renovação do contrato entre Messi e Barcelona, por razões financeiras.

"A minha saída do Barcelona foi muito difícil depois de tantos anos, mas chegar aqui dá-me uma felicidade enorme. Estou a gostar muito e a minha família também. Estou com muita vontade de começar a jogar e estar com os meus companheiros. Desde o dia em que o Barcelona comunicou a saída, foi tudo muito rápido. Estou feliz e com muita vontade de começar a ganhar neste clube ambicioso. Tenho de estar preparado para tentar ganhar títulos. Foi uma loucura a minha chegada, foi surpreendente. Estou seguro que vamos desfrutar muito", disse em conferência de imprensa no Parque dos Príncipes.