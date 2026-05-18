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Vítor Aleixo e “Cabeção” detidos pela PSP durante festejos do FC Porto

CM 11:32
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Em causa estarão agressões a um agente da PSP.

Vitor Manuel Oliveira, conhecido como “Aleixo”, e “Cabeção”, membro dos Super Dragões, foram detidos pela PSP durante os festejos do FC Porto no sábado. Em causa, estarão agressões a um agente da PSP que estaria de folga.

Vítor Aleixo
Vítor Aleixo Igor Martins/Movephoto

Ao que o CM apurou, várias pessoas estariam a subir para uma paragem de autocarro na Avenida dos Aliados, por receio de queda da estrutura o agente terá alertado o grupo para descer. Identificou-se como agente da PSP e acabou agredido. O pai, de 56 anos, que estava consigo na festa, também foi alvo de agressões. Pai e filho foram hospitalizados.

Os dois detidos já se encontram no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para conhecerem as medidas de coação, mas os interrogatórios, realizados pelo juiz Pedro Miguel Vieira, só deverão arrancar esta tarde.

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