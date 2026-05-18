Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Desporto

José Mourinho já está no Seixal: saída para o Real Madrid vai ser comunicada ao Benfica

Record 11:15
Capa da Sábado Edição 12 a 18 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 12 a 18 de maio
As mais lidas

Treinador dos encarnados vai rumar ao clube merengue.

José Mourinho chegou ao Seixal pelas 10h35 desta segunda-feira para, de acordo com o que Record apurou, comunicar a Rui Costa que vai deixar o Benfica para assinar pelo Real Madrid. O nosso jornal sabe que o treinador português tem um princípio de acordo com o clube merengue e que, à sua espera, está um contrato de duas temporadas com outra de opção.

José Mourinho vai deixar o Benfica
José Mourinho vai deixar o Benfica Pedro Ferreira

Isto dará, então, início ao processo de desvinculação entre José Mourinho e o Benfica. Face à cláusula existente no contrato, as águias irão receber 7 milhões de euros.

Recorde-se que, já ontem, José Mourinho se tinha deslocado até ao Benfica Campus, onde esteve cerca de 20 minutos. Saiu depois acompanhado por um dos seus adjuntos, Pedro Machado, sem prestar declarações aos jornalistas.

José Mourinho a caminho do Real Madrid com contrato de duas temporadas em cima da mesa
Leia Também

José Mourinho a caminho do Real Madrid com contrato de duas temporadas em cima da mesa

A carregar o vídeo ...
José Mourinho chega ao centro de treinos do Benfica no Seixal
Tópicos Milhões Sport Lisboa e Benfica José Mourinho Real Madrid Club de Fútbol
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

José Mourinho já está no Seixal: saída para o Real Madrid vai ser comunicada ao Benfica