José Mourinho já está no Seixal: saída para o Real Madrid vai ser comunicada ao Benfica

José Mourinho chegou ao Seixal pelas 10h35 desta segunda-feira para, de acordo com o que Record apurou, comunicar a Rui Costa que vai deixar o Benfica para assinar pelo Real Madrid. O nosso jornal sabe que o treinador português tem um princípio de acordo com o clube merengue e que, à sua espera, está um contrato de duas temporadas com outra de opção.



José Mourinho vai deixar o Benfica Pedro Ferreira

Isto dará, então, início ao processo de desvinculação entre José Mourinho e o Benfica. Face à cláusula existente no contrato, as águias irão receber 7 milhões de euros.

Recorde-se que, já ontem, José Mourinho se tinha deslocado até ao Benfica Campus, onde esteve cerca de 20 minutos. Saiu depois acompanhado por um dos seus adjuntos, Pedro Machado, sem prestar declarações aos jornalistas.

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