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Mundial 2026: adeptos vão poder assistir entre "um a dois jogos por dia" no Terreiro do Paço

Luana Augusto
Luana Augusto 11:37
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Iniciativa decorre entre 11 de junho e 19 de julho.

Os jogos para o Mundial de 2026 - que decorrem entre os dias 11 de junho e 19 de julho - serão transmitidos no Terreiro do Paço, em Lisboa, avançou esta segunda-feira a Câmara Municipal de Lisboa e a Federação Portuguesa de Futebol em comunicado. Durante 39 dias, o recinto contará com um ecrã de grande dimensão onde serão transmitidos entre "um a dois jogos por dia". Haverá, além disso, zonas de convívio e restauração.

Adeptos assistem ao jogo em ecrã gigante no Terreiro do Paço
Adeptos assistem ao jogo em ecrã gigante no Terreiro do Paço Tiago Sousa Dias/Correio da Manhã

"Durante o torneio, o Terreiro do Paço transforma-se num espaço central de celebração, com transmissão diária de jogos, zonas de convívio e restauração, criando uma experiência acessível e envolvente para todos", lê-se no comunicado.

Portugal vai jogar às 18h00 de 17 de junho com a República Democrática do Congo, a 23 de junho frente ao Uzbequistão (18h00) e a 29 de junho diante da Colômbia (00h30).

A Lisboa Football Arena resulta de uma parceria entre Câmara Municipal de Lisboa e a Federação Portuguesa de Futebol. Em comunicado, o presidente da autarquia de Lisboa convidou todas as pessoas a assistirem às partidas de futebol.

“Graças a esta parceria, a nossa cidade vai ter um espaço de acesso livre, numa das zonas mais estratégicas e centrais da cidade, no qual todos os que partilham o gosto pelo futebol vão poder viver as emoções do Mundial. Convido todos os lisboetas, e os visitantes de todas as nacionalidades, a juntarem-se no Terreiro do Paço para assistir a esta grande celebração do desporto”, disse Carlos Moedas.

Já Pedro Proença, presidente a Federação Portuguesa de Futebol, aproveitou para agradecer esta oportunidade a Carlos Moedas.

“Há uma relação histórica entre as duas instituições para estes grandes eventos. Quero deixar um elogio ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que desde a primeira hora disse presente a este projeto da Federação Portuguesa de Futebol, porque sabe o quanto é importante esta relação umbilical que existe entre a nossa seleção e a cidade de Lisboa, num espírito de união e de vontade de coletiva de fazermos bem”.

Esta não é a primeira vez que a autarquia de Lisboa promove este tipo de iniciativas. Em 2018, também durante o Mundial, o Terreiro do Paço acolheu milhares de pessoas para assistirem ao jogo Portugal-Marrocos.

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