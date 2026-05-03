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03 de maio de 2026 às 15:30

Rui Borges e os festejos do título do FC Porto: "Não vou entrar nessas guerras"

O Sporting foi 'alvo' durante os festejos do título do FC Porto por parte dos jogadores e dos adeptos dos azuis e brancos e, já este domingo, na conferência de imprensa de lançamento do Sporting-V. Guimarães (amanhã, às 20h15), Rui Borges foi questionado sobre o tema...

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