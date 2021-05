Villarreal vence Manchester United e conquista a Liga Europa

O jogo foi decidido nas grandes penalidades. Esta é o primeiro título europeu do Villarreal.

O Villarreal venceu o Manchester United e conquistou a Liga Europa.







REUTERS/Janek Skarzynski

O Manchester United, do médio português Bruno Fernandes, e o Villarreal, com o treinador mais titulado da competição, disputaram a final da Liga Europa de futebol, em Gdansk, na Polónia.Depois do segundo lugar na Liga inglesa, o Manchester United, procuram o primeiro troféu da temporada e a segunda Liga Europa, depois da conquistada em 2017.