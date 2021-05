O mistério de Guélor Kanga, nascido quatro anos depois de a mãe morrer

Jogador do Gabão é acusado de falsificar a certidão de nascimento. Documento do Congo diz que médio do Estrela Vermelha nasceu 5 anos antes. E que não se chama Guélor Kanga, mas sim Kiaku Kiaku Kiangani.