Vieira: Jogar em casa e empatar

21 de outubro de 2025 às 23:00

Jantou rodeado de alguns amigos de décadas e elementos das suas listas, mas nem por isso Luís Filipe Vieira quis alongar a ação de campanha, substituindo, no fim, a sessão de esclarecimento por uma comunicação com cerca de três minutos.

“Estás bem vestido, pá!”, atira Luís Filipe Vieira a uma das primeiras pessoas que encontra dentro da Casa do Benfica de Vila Franca de Xira, ainda no corredor de entrada. O tratamento “por tu” vai ser a tónica daquele jantar de campanha. O ex-presidente agora candidato joga em casa: muitos dos que o esperam já o conhecem há vários anos, dos tempos de Alverca (situada a menos de 10 quilómetros de Vila Franca), onde teve uma empresa e foi presidente do clube da cidade.

