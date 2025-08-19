Luís Filipe Vieira confirma candidatura à presidência do Benfica: "Ao longo destes quatro anos, tudo foi destruído"

Luís Filipe Vieira confirmou que será candidato à presidência do Benfica nas eleições de 25 de outubro. Em declarações à CNN Portugal/TVI, o antigo líder das águias explicou o motivo da sua decisão.



Luís Filipe Vieira quebra o silêncio em entrevista

"Deixei uma casa como nunca ninguém a deixou. Ao longo destes quatro anos, tudo foi destruído, menos o património, que está bastante deteriorado. Não há dúvida que é bastante complicado ver o que aconteceu ao clube", começou por dizer. "A situação não é assim brilhante como as pessoas querem passar. Sou das poucas pessoas que tem o direito de dizer a verdade. O Benfica não tem estratégia, perdeu a corrida dos direitos televisivos. Deixei o Benfica com uma dívida de 80 ou 90 milhões de euros, mas tudo liquidado. O que eu deixei para fazer foi o Seixal, que era o Colégio, o Hotel e a Estação do Seixal. O investimento tem de ser feito. O que fez o Benfica desde então?", acrescentou.

Questionado sobre se está de relações cortadas com o atual presidente, Vieira atirou: "Rui Costa não teve caráter comigo. Tentou ignorar-me este tempo todo. Não tenho de me candidatar contra o Rui Costa. Candidato-me pelo Benfica. Não estou de relações cortadas com o Rui Costa. Não falou comigo desde que foi eleito. (...) Tive informações bastante preocupantes do Benfica. Vai passar por problemas gravíssimos. Gastou-se mais do que demasiado [neste mercado]", vincou Luís Filipe Vieira.

"Basta ver quantos candidatos há. É um sinal de que aquilo está bom, não é... É um sinal de vitalidade, mas é também um sinal de que não estão satisfeitos. O Benfica não tem projeto. Este projeto megalómano foi apresentado e nós já tínhamos...", disse, referindo-se ao 'Benfica District'.

Vieira desvalorizou ainda a sua idade: "Tenho 76 anos e tenho mais saúde do que aqueles que têm 50 e 60 anos. Treino todos os dias. Dei 21 anos da minha vida ao Benfica. Achei que tinha terminado, toda a gente sabia que era o meu último mandato. Tive quatro anos parado, a olhar para aquilo tudo... O Benfica está numa situação muito... Como é que o Seixal está abandonado neste momento? Mantive sempre o Estádio e o Centro de Estágios como novos."