Mourinho, o diabo e vilão das maiores polémicas

Carlos Torres
23 de setembro de 2025 às 23:00

Quando os resultados não são os melhores, a tendência é para atacar tudo e todos: mesmo os jogadores da sua equipa.

Com o regresso de José Mourinho ao futebol português, podemos esperar muitas polémicas e frases-bomba por parte do treinador setubalense. Como ele próprio afirmou, em 2022, após ganhar a Liga Conferência pela Roma: “Sou o mesmo. Se mudei, foi para melhor, mas nunca escondi aquilo que sou e penso. Só que agora vivo mais para os outros do que para mim”. Será?

Carlos Torres
Carlos Torres

Médicos que ganham fortunas

Com preços inflacionados e bases de dados suspeitas, este ano já foram pagos mais de 230 milhões de euros aos médicos tarefeiros. E ainda: as fotos do Portugal antigo e o negócio dos contentores, usados na construção de casas, escritórios ou hospitais

