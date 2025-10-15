Sábado – Pense por si

Noronha Lopes: Superstições, Mourinho e o futuro

Tiago Carrasco 15 de outubro de 2025 às 23:00

Prefere ver os jogos sozinho para não o apanharem exaltado e tem uma mania sempre que o Benfica ganha livres perigosos. É o filho mais novo que o conduz pela campanha. Noronha Lopes foi recebido com entusiasmo em Leiria.

À entrada de Leiria, João Noronha Lopes (JNL) pede a Pedro, 24 anos, o mais novo dos seus quatro filhos, para encostar o carro – o caçula tem conduzido o pai de norte a sul durante esta campanha. Tira do porta-bagagens a camisola branca do Benfica, com o nome Ivan nas costas. Mas quem é Ivan Ferreira? “Era um dos membros mais queridos e dedicados da nossa equipa, um designer de 34 anos, um bom amigo que já tinha estado connosco na campanha de 2020”, conta Noronha Lopes à SÁBADO. “Faleceu subitamente há menos de um mês e não perco uma oportunidade de o homenagear”.

