Graças a um golo de Luis Suárez, um auto-golo de Cheryshev e outro de Edinson Cavani , o Uruguai venceu a Rússia por 3-0.





O Uruguai ganhou à Rússia esta segunda-feira por 3-0 e conquistou o primeiro lugar do Grupo A, com um golo de Luis Suárez aos 9 minutos e um auto-golo de Cheryshev aos 23'. Edinson Cavani marcou o terceiro golo já na marca dos 90'.



A Rússia e o e Uruguai já entraram em campo apuradas para os oitavos-de-final do Mundial 2018. Este jogo serviu apenas para determinar o primeiro e segundo lugar do Grupo A.



Além de definir o líder deste grupo, este jogo ganha especial importância para Portugal porque irá eleger o adversário na próxima fase do campeonato, caso a selecção garanta o apuramento esta segunda-feira no jogo contra o Irão de Carlos Queiroz.



Apesar de já estar apurada para os oitavos, o jogo não correu bem à selecção russa na Arena Samara: além de ter perdido, Denis Cheryshev deu a vantagem ao Uruguai com um autogolo e Igor Smolnikov foi expulso aos 36' depois de receber dois amarelos.



O Uruguai só tinha vencido a Rússia uma vez no Campeonato do Mundo de 1970, com um golo de Victor Esparrago.