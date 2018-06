O futebol é o desporto mais bonito do planeta e são competições icónicas como o Campeonato do Mundo que elevam a sua grandeza a patamares históricos. Mas a 25 de Junho de 1982 - precisamente há 36 anos -, aconteceu um dos seus momentos mais negros, o jogo que muitos consideram o mais escandaloso de todas as suas edições e que mudou para sempre o formato dos Mundiais.

O Campeonato do Mundo de 1982 teve lugar mesmo aqui ao lado, em Espanha, mas sem Portugal. Na fase inicial, o Grupo 2 era composto pela favorita República Federal da Alemanha (RFA), a Áustria, o Chile e a estreante Argélia.



Poucos davam alguma coisa pela selecção africana e, na antevisão do jogo de estreia com a RFA, os alemães mostraram-se convictos de uma vitória larga, com jogadores a prometerem "dedicar o 7º golo do jogo às suas mulheres e o 8º aos cães", enquanto o treinador, Jupp Derwall, apenas convocou 19 dos possíveis 23 atletas e afirmou mesmo que, se a equipa perdesse, "apanhava o primeiro voo de volta para Munique".

O que é certo é que a RFA perdeu mesmo. Com o génio de um ainda desconhecido Rabah Madjer – o argelino viria a juntar-se à equipa do Porto em 1985 e foi despedido também hoje da selecção argelina -, a Argélia surpreendeu e bateu a Alemanha por 2-1, um resultado que ficou conhecido como uma das maiores surpresas de sempre em Campeonatos do Mundo.

Na jornada seguinte, a RFA voltou a si mesma e bateu o Chile por 4-1 com a ajuda de três golos da sua estrela, Karl-Heinz Rummenigge, enquanto a Argélia perdeu com a Áustria por 2-0, deixando tudo em aberto para a última ronda. Nessa edição, os jogos da 3ª jornada não eram realizados nem à mesma hora, nem no mesmo dia, o que ditou um encontro entre Argélia e Chile um dia antes do jogo entre RFA e Áustria.

Os argelinos bateram os chilenos por 3-2, o que queria dizer que estavam apurados em quase todos os cenários: se RFA e Áustria empatassem ou se a Áustria vencesse, seria a selecção africana a carimbar lugar na próxima ronda; uma vitória por mais de 3 golos por parte dos alemães também garantia a passagem da Argélia; apenas uma vitória pela margem mínima ou por dois golos da RFA faria com que esta e Áustria avançassem juntas para a fase de grupos seguinte.

E o jogo previa um duelo quente, uma vez que no Mundial anterior, a Áustria, que já estava eliminada da competição, impediu a Mannschaft de discutir a final graças a uma vitória por 3-2 aos campeões em título da altura. O golo da vitória dos austríacos veio no último minuto e o jogo ficou conhecido como o Milagre de Córdoba, pois a selecção não vencia aos vizinhos há 47 anos.

No dia 25 de Junho de 1982, em Gijón, a RFA cedo procurou a vingança, com um golo de Horst Hrubesch aos 10 minutos. O jogo prometia acção mas, como diz a expressão, foi "sol de pouca dura". Depois do tento convertido, Alemanha e Áustria mostraram um autêntico festival de passes: mais de 90% foram bem-sucedidos durante todo o jogo.

O intervalo chegou sem mais lances de perigo e alemães e austríacos recolheram aos balneários, literalmente, de braços dados. Faltavam ainda 45 minutos de jogo tremendamente enfadonhos, com apenas três remates por parte das duas equipas e nenhum deles a passar perto da baliza. Fãs argelinos acenaram com dinheiro para o campo implicando que o jogo estaria corrompido e o público entoou frases como "Saiam do campo!" ou "Beijem-se!". Mas nada poderia mudar o resultado do jogo. A RFA venceu por 1-0 e as duas equipas avançaram para a fase seguinte, eliminando a Argélia.





A federação argelina de futebol avançou com uma queixa para a FIFA nesse mesmo dia, apontando à desqualificação de Alemanha e Áustria por "violarem os princípios de desportivismo pela sua falta de ambição e espírito de luta". Após uma reunião de apenas três horas, a instituição que regula o desporto internacional – que curiosamente tinha como vice-presidente o líder da federação alemã de futebol da altura - disse não ter encontrado qualquer infracção por parte de nenhuma das selecções e o caso acabou aí.

Ambas as selecções pediram desculpa oficialmente pelo sucedido mas o resultado nunca foi alterado. A Áustria acabou por ser eliminada na fase seguinte e a RFA conseguiu chegar até à final, onde perdeu para a Itália por 3-1. Quanto à Argélia esta foi a sua melhor participação em Mundiais até 2014, onde a equipa africana finalmente passou a fase de grupos, apenas para ser eliminada no prolongamento dos oitavos-de-final pela... Alemanha.

Logo após o final do Campeonato do Mundo de 1982, a FIFA decidiu mudar o formato para evitar situações futuras de combinações de resultados. Com o artigo 32-8, "os últimos dois jogos em cada grupo têm o seu início simultaneamente, no mesmo dia", evitando a possibilidade de combinação resultados como a que aconteceu entre RFA e Áustria, embora a FIFA garanta que isso nunca tenha acontecido. Como disseram os fãs na partida do El Molinón há 36 anos: "beijem-se".