Já o tinha revelado na vitória sobre Marrocos (1-0), e confirmou-no contra Espanha (derrota por 1-0), na última quarta-feira: a selecção do Irão é exímia a defender. "Nunca se entregam, são muito fortes fisicamente e muito concentrados", destaca à SÁBADO Toni, técnico que orientou a equipa iraniana do Tractor de Tabriz entre 2012 e 2015 e ainda hoje é adorado como um herói naquele país, onde venceu a Taça em 2014.

"Esta selecção do Irão está muito bem estruturada, tem uma defesa forte e depois explora o contra-ataque através da grande mobilidade dos homens da frente, casos do Ansarifard (no Olympiacos), do Azmoun (Rubin Zazan) e do Reza (Heerenveen)".

Portugal, depois de ter empatado com a Espanha e de ter vencido (de forma muito sofrida) Marrocos por 1-0, tem esta segunda-feira, dia 25, o último e decisivo jogo contra o Irão, treinado por Carlos Queiroz, e que também ainda tem hipóteses de seguir para os oitavos de final. A Portugal, que tem 4 pontos, basta um empate. Já os iranianos, com três, precisam de vencer (ou então empatar e esperar que Espanha perca com Marrocos).

"O Irão", continua Toni, "não é uma equipa que tenha muito tempo a bola, não é uma equipa de circulação e posse, explora mais a profundidade e a velocidade dos avançados. E também aproveita todas as bolas paradas para se aproximar da baliza, seja nos livres e cantos ou mesmo nos lançamentos laterais".

Toni venceu a Taça do Irão pelo Tractor de Tabriz e ainda hoje é adorado como um herói no país

Marco Paixão, que jogou no clube iraniano Naft Tehran em 2012, concorda: "É uma selecção que acredita sempre até ao fim e tira bem partido das bolas paradas. Defendem bem e são muito inteligentes, percebe-se que sabem bem o que querem".



Actualmente nos polacos do Lechia Gdansk, o avançado faz à SÁBADO um paralelismo entre o estilo do Irão e o de Portugal: "Depois do jogo de Portugal contra Marrocos e do Irão face à Espanha, podemos dizer que têm estilos parecidos, que é defender ao máximo e contra-atacar sempre que possível, para tentar surpreender o adversário".



Essas características ficaram bem patentes nos jogos do Irão com Marrocos (62-38 em posse de bola) e Espanha (70-30). Toni comenta essa baixa percentagem dos iranianos: "No futebol só há uma bola, e só se pode jogar ao ataque se se tiver bola".



As estatísticas do jogo com a Espanha, que apenas venceu por 1-0 (e atenção, que o Irão ainda empatou, mas Ezatolahi estava ligeiramente em fora de jogo) comprovam ainda a sua solidez defensiva: dos 17 remates feitos pelos espanhóis, oito foram bloqueados (houve três que foram à baliza e seis para fora). Já o Irão fez cinco remates, todos para fora (mas dois ficaram muito perto do alvo, um deles por Taremi, aos 90 minutos). Acrescente-se a quantidade de bolas aliviadas pelos iranianos: 48 (contra 14 de Espanha) e os desarmes (17 contra 5).

Toni não está nada surpreendido com isto e lembra que já no Mundial 2010 a equipa iraniana tinha feito uma grande exibição defensiva frente à Argentina. "Só perderam com um golo de Messi, de fora da área, aos 91 minutos. E na fase de qualificação asiática não perderam e só sofreram um golo ou dois". Foram seis vitórias e 4 empates, com 10 golos marcados e 2 sofridos. Aliás, antes da derrota com Espanha, o Irão não perdia em jogos oficiais desde 2015, há 23 jogos.

Entre os 23 convocados por Carlos Queiroz, há vários que Toni conhece bem. É o caso do defesa Ehsan Hajsafi, que ele treinou no Tractor e que esteve na origem de um vídeo viral no Youtube, quando ele se irritou numa conferência de imprensa e defendeu-o com a célebre frase: "Mas a culpa é do Ehsan, car...!?" Além de Ehsan, hoje nos gregos do Olympiacos, Toni destaca o trio do ataque e ainda o guarda-redes Beiranvand.



"Era o guarda-redes que eu queria e tentei levá-lo para o Tractor, ao abrigo da lei militar, porque o Tractor, nessa altura, tinha uma vertente militar e tinha primazia sobre os jogadores que estavam a cumprir o serviço militar, poderiam ser incorporados na equipa. Ele tinha 21 anos e tentei levá-lo, mas não deu. O mesmo aconteceu com o Chesmi, mas também acabou por não ir".



Toni destaca ainda a capacidade de trabalho dos iranianos. "São incansáveis". O mesmo faz Marco Paixão: "São pessoas muito amáveis e educadas, amam jogar futebol e isso tem-se visto dentro de campo. Aliás, acho que a continuar a jogar assim, Portugal vai ter muitos problemas".

Carlos Queiroz, que orientou a selecção portuguesa no Mundial 2010, fala sobre o jogo: "Nem o Scorsese podia escrever isto para mim. Isto é um jogo de futebol, não tem nada a ver com patriotismos. Somos profissionais"

Na semana passada, numa entrevista ao jornal espanhol El País, Carlos Queiroz (seleccionador que orientou Portugal no Mundial 2010) elogiou o carácter dos iranianos: "Nunca na minha vida vi jogadores que ofereçam tanto ao futebol e à sua selecção a troco de tão pouco. Em nenhum lugar do mundo há atletas que se entregam com tanta vontade e motivação, para no final nem receberem um ‘obrigado’. Isso diz muito do seu carácter. Estou há sete anos com eles e é um prazer e uma honra".

Queiroz destacou ainda a sua vontade em aprender: "São pessoas muito educadas, simpáticas, dedicadas e que têm ambição de aprender, de evoluírem, de jogar futebol… Se os mandas treinar-se duas vezes por dia, durante sete horas, eles fazem-no sempre de sorriso nos lábios, e a trabalhar são fantásticos".

Marco Paixão realça precisamente o mérito de Carlos Queiroz, que treina a selecção iraniana desde Abril de 2011. "Eles adoram o mister Queiroz, sabem que o seu conhecimento e experiência é uma grande ajuda para o desenvolvimento do seu futebol".

Antevendo a partida decisiva com Portugal, Carlos Queiroz referiu-se ao jogo como um "match-point". "O nosso sonho mantém-se em aberto e vamos lutar por concretizá-lo. Viemos para a Rússia para tentar ultrapassar a fase de grupos, e vamos tentar vencer Portugal para o conseguir. Defrontar Portugal é especial? Nem o Scorsese podia escrever isto para mim. Isto é um jogo de futebol, isto não tem nada a ver com patriotismo. Somos profissionais".