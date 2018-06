O jogo foi simbólico, tendo em conta que as ambas as selecções já estavam eliminadas dos oitavos-de-final.





Neste primeiro encontro entre as duas selecções desde a Taça das Confederações em 1999, a Arábia Saudita ganhou ao Egipto por 2-1. Mohamed Salah marcou pelos egípcios aos 22 minutos em Volgogrado. Os sauditas tiveram oportunidade para igualar o marcador aos 41' com um penálti de Fahad Al-Muwallad, negado brilhantemente pelo guarda-redes Essam El-Hadary. Porém, pouco depois houve outra penalidade a favor dos sauditas, com um golo marcado por Salman Al-Faraj aos 45'+6'. Finalmente, Salem Al-Dawsari marcou já no tempo de compensação e fez o 2-1.



O guarda-redes Essam El-Hadary tornou-se o jogador mais velho a jogar em campeonatos mundiais, batendo o recorde de Faryd Mondragón, guarda-redes da Colômbia, que disputou um jogo contra o Japão no Mundial 2014 com 43 anos.



A Arábia Saudita ainda teve duas oportunidades de marcar em Volgogrado, com Hussain Al Moqahwi a rematar para fora aos 88' e

com Abdullah Otayf aos 90' a ver o seu remate bloqueado por um defesa.