No futebol, o seu nome sempre foi escrito de uma forma. Porém, o seu nome de nascença é outro e a pronunciação pelo país nativo nada tem a ver com nenhuma das duas. Conheça a história de Hakim Ziyech.. ou Ziyach.. ou Siesch, o homem dos múltiplos apelidos.

Comecemos pelo início. Quando chegou à Holanda - aos 11 anos - Hakim deu o seu nome ao Heerenveen, clube que o acolheu, como Ziyach mas, devido à transição entre o alfabeto árabe e latino, a letra "A" presente no nome transformou-se em "E". E assim jogou Ziyech ao longo da carreira, na sua caminhada entre Heerenveen, Twente, até chegar à equipa principal do Ajax e a estrela da selecção de Marrocos.

Até que, neste Mundial da Rússia, Ziyech decidiu voltar às origens e tornar-se Ziyach. A origem da escolha não foi revelada mas, nos jogos contra o Irão e Portugal, o marroquino assumiu a camisola 7 dos Leões do Atlas com uma novidade que deixou incertezas sobre se seria um erro no equipamento ou uma acção propositada.

E a verdade é que o nome, em árabe marroquino, nem sequer é pronunciado de nenhuma destas maneiras: será qualquer coisa como "Siesch". No entanto, o avançado não parece muito preocupado com a confusão acerca do seu nome, tendo assumido à televisão do Ajax, o seu actual clube, que o chamam como "Ziyech" há tanto tempo que "já não importa".