Um troféu e uma final: Os maiores sucessos do Sporting na Europa

A perna partida antes da final, o poste que “não se mexeu para a bola entrar”, as pessoas carrancudas na Roménia, o herói de Alkmaar, os 10 minutos com o ombro deslocado em Manchester. Antes da eliminatória com a Juventus, que pode valer a sexta meia-final europeia, cinco ex-jogadores falam das épocas de êxito dos leões na UEFA.

Em 1964, o Sporting eliminou o Manchester United nos quartos de final da Taça das Taças (após a derrota por 4-1 em Inglaterra, 5-0 em Alvalade, com um hat-trick de Osvaldo Silva) e Alexandre Baptista avisou os colegas: “Agora não podemos perder com os outros.” E foi isso que aconteceu, com os leões a ganharem a prova, batendo na final o MTK de Budapeste. Esta época, nota o antigo defesa central, depois de afastar o Arsenal “o Sporting também é favorito a conquistar a Liga Europa”. Para que isso suceda, é preciso começar por suplantar a Juventus (a primeira mão joga-se esta quinta-feira, dia 13, em Turim). E se isso se verificar, segue-se outro tubarão (o adversário sairá da eliminatória entre Sevilha e Manchester United). Desde a estreia nas provas da UEFA, frente ao Partizan de Belgrado, em 1955 (empate por 3-3 em casa e derrota por 5-2 na Jugoslávia), esta é a 11ª vez que os leões chegam aos quartos de final nas competições europeias, tendo em cinco delas seguido para as meias-finais. Como será agora o caminho do Sporting?