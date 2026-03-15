UEFA cancela Finalíssima 2026 e 'culpa' federação argentina pelo desfecho

É oficial: a Finalíssima 2026, que seria disputada entre o campeão europeu, Espanha, e o campeão sul-americano, Argentina, foi cancelada.



Argentina conquistou a Finalíssima 2022 AP

A decisão foi comunicada este domingo pela UEFA, que, em documento publicado no seu site oficial, culpou a federação argentina de futebol (AFA) pela decisão final tomada, depois de ter rejeitado as três propostas alternativas que lhe foram apresentadas após Catar não poder ser palco do encontro devido à guerra no Médio Oriente.

"Após exaustivas discussões entre a UEFA e as autoridades organizadoras no Catar, é hoje anunciado que, devido à atual situação política na região, a Finalíssima entre a Espanha, vencedora do UEFA EURO 2024, e a Argentina, campeã da CONMEBOL Copa América 2024, não poderá ser realizada no Catar a 27 de março, como previsto", começou por esclarecer o organismo que tutela o futebol europeu, explicando de seguida que fez todos os esforços para que o encontro entre Espanha e Argentina se realizasse, embora a AFA tivesse rejeitado as opções que lhe foram colocadas em cima da mesa de discussão: "Com a firme determinação de salvar este importante encontro, e apesar das compreensíveis dificuldades de relocalizar um jogo de tamanha importância num prazo extremamente curto, a UEFA explorou outras alternativas viáveis, mas cada uma delas acabou por ser considerada inaceitável pela Associação de Futebol da Argentina."

De seguida, a UEFA deu a conhecer as alternativas que apresentou à federação argentina, todas elas rejeitadas, confirmando a intenção de realizar o jogo no Santiago Bernabéu (Madrid), mas também em Buenos Aires (Argentina), colocando em cima da mesa a possibilidade de o troféu ser disputado a duas mãos para dar aos dois países a oportunidade de jogar no seu país.

"A primeira opção consistia em realizar o jogo no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na data original, com uma divisão de 50/50 de adeptos no estádio. Esta opção teria proporcionado um cenário de classe mundial, condizente com um evento tão prestigiado, mas a Argentina recusou. A segunda opção seria realizar a Finalíssima em duas mãos — uma no Santiago Bernabéu, a 27 de março, e a outra em Buenos Aires, durante uma janela internacional antes do UEFA EURO e da Copa América de 2028, oferecendo novamente uma divisão de 50/50 de adeptos para o jogo em Madrid. Esta opção também foi rejeitada. Por fim, a UEFA procurou um compromisso por parte da Argentina de que, caso se encontrasse um local neutro na Europa, o jogo pudesse realizar-se a 27 de março, conforme planeado e anunciado a 18 de dezembro de 2025, ou na data alternativa de 30 de março. Esta proposta também foi rejeitada", revela.

E continuou: "A Argentina apresentou uma contraproposta para realizar o jogo após o Campeonato do Mundo mas, como a Espanha não tem datas disponíveis, essa opção teve de ser descartada. Finalmente, e ao contrário do plano original acordado de que o jogo teria lugar a 27 de março, a Argentina declarou disponibilidade para jogar exclusivamente a 31 de março, uma data que se revelou inviável. Como resultado, e para lamento da UEFA, esta edição da Finalíssima foi cancelada."