Varandas vê reeleição como prova da felicidade dos sócios

"Espero, daqui a quatro anos, ter a massa associativa do Sporting muito feliz", disse ainda o presidente reeleito.

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Frederico Varandas considerou que a sua reeleição como presidente do Sporting, no sábado, revela que o emblema 'leonino' é um clube de sócios "felizes por viverem uma das melhores fases" da sua história.



Frederico Varandas discursa após reeleição no Sporting ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O 44.º presidente do Sporting, que lidera o clube desde setembro de 2018, recolheu assim 89,47% do total de votos nas eleições dos 'verdes e brancos', contra os 6,28% do empresário Bruno Sorreluz, também conhecido como Bruno Sá, num total de 75.005 votos.

"A conclusão que tiro é que o Sporting é um clube de sócios felizes por viverem uma das melhores fases da história do clube. Estas eleições demonstraram que os sócios querem o rumo começado por nós em 2018", afirmou.

Varandas mostrou-se orgulhoso com a vitória expressiva que obteve -- 89,47% dos votos e 12.897 dos 14.337 votantes -- mas salientou que a responsabilidade e a missão são as mesmas: "continuar a crescer, a ganhar e a orgulhar os sportinguistas".

"Espero, daqui a quatro anos, ter a massa associativa do Sporting muito feliz", rematou.

O recém-reeleito presidente dos 'leões' anunciou que o Sporting irá fazer obras "inovadoras" no Estádio José Alvalade, em Lisboa, esperando ter, em 2029, um recinto "fantástico e que orgulhe todos os sportinguistas".

Pouco mais de uma hora depois de anunciados os resultados, no 'hall vip' do estádio 'verde e branco', Varandas, que não fez campanha eleitoral, apresentou duas prioridades para o quadriénio: ganhar títulos e aumentar o número de sócios do clube.

Varandas reforçou o estatuto de segundo presidente mais votado na história do Sporting (12.897 votantes), ultrapassando os 12.523 sócios que votaram em si em 2022, ficando apenas atrás do registo de 16.605 votantes que Bruno de Carvalho alcançou em 2017.

O antigo diretor clínico afirmou que este aumento se deve aos frutos do trabalho da sua direção nos últimos anos e também ao aumento do número de sócios do clube.

"[Ter mais votantes] tem a ver com os resultados desta direção nos últimos quatro anos. Há mais sócios e com as quotas em dia, e essa é a nossa missão. Mas a responsabilidade é igual. Não vou dormir eufórico porque lembro-me de estar lá fora [do Estádio José Alvalade] há oito anos, com muita gente feliz, e eu já estava focado na missão que era pôr o Sporting em primeiro. [Agora] Já estou preocupado com o dia de amanhã", afirmou.

O líder do clube de Alvalade dedicou, ainda, uma palavra de apreço ao seu adversário nesta contenda eleitoral, Bruno Sorreluz, louvando o seu "espírito democrático e de luta".

"A minha primeira palavra vai para o Bruno Sá: quando se vem a jogo, com a intenção de fazer algo pelo clube, nunca se perde. É de louvar o seu espírito democrático e de luta", referiu.

Questionado sobre a eventual renovação de contrato do treinador de futebol Rui Borges, o presidente dos 'leões' disse não ser este o momento para abordar esse tema e preferiu focar atenções no ato eleitoral e na estabilidade que o clube 'verde e branco' vive.

Caso cumpra o mandato para o qual foi eleito no sábado, até 2030, Varandas, de 46 anos, vai ficar apenas atrás de João Rocha (1973-1986) na lista de presidentes dos 'leões' com maior longevidade, passando Joaquim Oliveira Duarte e Guilherme Brás Medeiros.