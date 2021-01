em competições nos próximos 14 dias, tendo como objetivo a "defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos".

Assim, e "na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos", o clube remeteu para a Direção-Geral da Saúde a decisão de participar em competições nos próximos 14 dias, colocando em risco a realização dos jogos que tem agendados para as próximas semanas, incluindo o desta quarta-feira, frente ao Sporting de Braga, a contar para a meia-final da Taça da Liga e da final frente a Porto e Sporting caso vencesse.

A Direção-Geral da Saúde aponta que a responsabilidade do Benfica ir a jogo esta quarta-feira frente ao Sporting de Braga, e de se apresentar nos jogos dos próximos 14 dias, é da responsabilidade do próprio clube, depois das "águias" terem questionado a autoridade de saúde após ter registado 17 novos casos de covid-19 entre jogadores, equipa técnica e staff nos últimos quatro dias.Em comunicado às redações, a DGS aponta que cabe à autoridade de saúde "territorialmente competente" - neste caso, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo - decidir "sobre os jogadores que ficam em isolamento, por motivo de doença, e sobre os jogadores que ficam em isolamento profilático, por serem considerados contactos de risco".Quanto ao restante plantel que não está em isolamento ou infetado, a reponsabilidade é "dos clubes desportivos", aponta a DGS. A decisão sobre a realização dos jogos está agora do lado da Liga de Clubes.Assim, o Benfica poderá ir a jogo esta quarta-feira frente ao Sporting de Braga, a contar para as meias finais da Taça da Liga, mesmo tendo registado 17 novos casos de covid-19 na sua estrutura desde sábado.Esta terça-feira, o clube comunicou que havia remetido para a DGS a decisão de participarNas próximas semanas, as "águias" têm ainda agendados dois encontros da Primeira Liga, em casa frente ao Nacional no final desta semana, e no início de fevereiro, em Alvalade frente ao Sporting.Entre estas duas jornadas, o Benfica tem ainda o encontro relativo aos quartos-de-final da Taça de Portugal, frente à B SAD.