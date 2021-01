O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, está infetado com covid-19, confirmou a SÁBADO junto de fonte oficial do clube lisboeta.O presidente do Benfica, de 71 anos, é um dos 17 novos casos de covid-19 detetados entre jogadores e equipa técnica no decurso dos testes de despistagem realizados pelo clube.O clube tem um jogo marcado com o Sporting de Braga na quarta-feira, para as meias-finais da Taça da Liga, em Leiria. Existem cinco jogadores do Benfica infetados.