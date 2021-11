A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Surto de covid-19 no Belenenses SAD coloca jogo com o Benfica em risco

O Belenenses SAD tem, entre jogadores e equipa técnica, 15 infetados com a covid-19, avança o jornal Record. Este facto terá já sido comunicado à Liga e à Direção Geral da Saúde.







LUSA / JOSE SENA GOULAO

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O surto no plantel pode ainda pôr em causa o jogo com o Benfica, agendado para amanhã, sábado, às 20h30. A decisão está nas mãos do delegado de saúde, já que as duas equipas estarão dispostas a manter a partida.