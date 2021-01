O Benfica tem 17 novos casos de covid-19 entre jogadores, equipa técnica e staff, o que pode colocar em risco a sua presença na final four da Taça da Liga.Em comunicado, e depois de ter sido noticiado mais um caso positivo no plantel das "águias", o do alemão Gian-Luca Waldschmidt, o Benfica informou que foram detetados 17 novos infetados pelo novo coronavírus.Assim, e "na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos", o clube remeteu para a Direção-Geral da Saúde a decisão de participar em competições nos próximos 14 dias, colocando em risco a realização dos jogos que tem agendados para as próximas semanas.Um desses jogos seria já amanhã, quarta-feira, frente ao Sporting de Braga a contar para a meia-final da Taça da Liga.Nas próximas semanas, as "águias" têm ainda agendados dois encontros da Primeira Liga, em casa frente ao Nacional no final desta semana, e no início de fevereiro, em Alvalade frente ao Sporting.Entre estas duas jornadas tem ainda o encontro relativo aos quartos-de-final da Taça de Portugal, frente à B SAD.