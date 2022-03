Sporting vence Moreirense e volta a distanciar-se do Benfica

Golos de Slimani e Paulinho em Moreira de Cónegos mantém a distância para o líder do campeonato, o FC Porto, nos seis pontos - a mesma vantagem que os "leões" têm agora para as "águias" no terceiro lugar.

O Sporting venceu esta segunda-feira o Moreirense por 2-0 no jogo final da 26.ª jornada da Primeira Liga, mantendo distâncias para o líder, o FC Porto, e aproveitando para se voltar a distanciar do Benfica.







Sporting - Moreirense Lusa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O primeiro golo dos "leões" em Moreira de Cónegos chegou aos 29 minutos pelo avançado argelino Islam Slimani, com Paulinho a ampliar a vantagem ainda antes do intervalo, aos 39 minutos. Este é o sétimo jogo da equipa treinada por Rúben Amorim sem perder e a segunda vitória consecutiva, enquanto o Moreirense registou o quinto encontro consecutivo sem vencer.Com a vitória, o Sporting mantém o segundo lugar, com 64 pontos, e a distância de seis pontos de atraso para o FC Porto, que venceu o Tondela no domingo, e voltou a aumentar o avanço para o terceiro classificado, o Benfica, que é agora de seis pontos também. Já o Moreirense é 17.º e penúltimo, com 20 pontos, estando a dois pontos do Arouca, a primeira equipa em zona de manutenção.