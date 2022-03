Eriksen regressa à seleção dinamarquesa mais de nove meses após paragem cardíaca

O médio internacional Christian Eriksen vai regressar à seleção dinamarquesa, mais de nove meses depois de sofrer uma paragem cardíaca no jogo de estreia no Euro2020, informou esta terça-feira a Federação dinamarquesa de futebol.







Reuters

"Não temos mais que esperar ou imaginar. Christian Eriksen integra a lista de 23 convocados do selecionador Kasper Hjulmand", refere a Federação (DBU) na sua página oficial na internet.Na mesma nota, a DBU diz que é uma oportunidade para o regresso de Eriksen à competição com a Dinamarca, numa lista, para os particulares com os Países Baixos (26 de março) e Sérvia (29) em que o guarda-redes Daniel Iversen, do Preston, é um estreante.Eriksen, número 10 da seleção, regressou aos relvados em fevereiro, primeiro num particular do Brentford, clube inglês pelo qual assinou em janeiro, e depois, oficialmente, frente ao Newcastle, em 26 de fevereiro.Este foi o primeiro jogo oficial do médio, de 30 anos, desde a paragem cardiorrespiratória que sofreu no Euro2020, no embate entre Dinamarca e Finlândia (0-1), em que caiu desamparado no relvado, aos 43 minutos.Na ocasião, em 12 de junho, com um cordão de jogadores a proteger as imagens do que se estava a passar, foram as equipas médicas a reverter a situação clínica do jogador, que, segundo o médico da seleção, "esteve morto" durante uns momentos.Eriksen chegou ao Brentford depois de rescindir em dezembro o seu contrato com o Inter Milão, já que, desde o incidente no Europeu, usa um desfibrilhador, aparelho cardíaco que é proibido no futebol profissional italiano."Não sinto medo, não consigo sentir o meu desfibrilhador, então, se ele for atingido, sei que foi com a força suficiente", assinalou o jogador à BBC, garantindo que não tem "medo dos desafios pela frente", nem de "possíveis intimidações" dos adversários.