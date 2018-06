Frederico Varandas apresentou a candidatura à presidência do Sporting esta terça-feira e afirma que o seu objectivo não será ser um candidato do "não" a Bruno de Carvalho nem do "nim". O antigo chefe do departamento clínico do clube de Alvalade considera que é preciso mudar, mas reconhece que há obra feita e alguns caminhos a manter, assegurando que a campanha não será cruzada contra o presidente cessante.

"Sou um candidato do sim. Não me defino como um candidato de oposição ao presidente que agora cessou funções. A ele devemos obra, desde logo o Pavilhão João Rocha, e títulos internacionais, além de alguns do momentos mais espectaculares de mobilização dos sportinguistas. Não sou um candidato do 'não a Bruno de Carvalho', a minha candidatura não servirá para isso. Também não me defino como um candidato do 'nim', disposto a uma trajectória que ziguezagueia entre apoios, tendências e omissões. Tenho a minha visão sobre o futuro do Sporting no plano institucional, no futebol, na formação e nas modalidades", referiu.

"O Sporting está a iniciar um processo de normalização. A missão central, prioritária, é unir o Sporting, acabar com sectarismos, rótulos ofensivos, perseguições por delito de opinião. No Sporting, pretendo implementar uma liderança em que todos participamos", anunciou Frederico Varandas.

O médico garante ainda que, se for eleito, todos os membros da sua direcção terão de apresentar anualmente declarações de rendimento e de património. "A grandeza da instituição impõe que os seus dirigentes mantenham uma conduta exemplar. A minha equipa integrará apenas profissionais de mérito e reputação de uma geração nova, a que se orgulham de pertencer, que não precisam do Sporting para as duas carreiras. Todos os dirigentes terão de entregar anualmente as suas declarações de rendimento e de património, funcionando o nosso conselho fiscal e disciplinar como funciona o Tribunal Constitucional em relação à República", disse.

O agora candidato à presidência do clube de Alvalade anunciou oficialmente o mote "Unir o Sporting" e que nomeará Salgado Zenha para vice-presidente da área financeira, caso seja eleito. "Vamos ter um período eleitoral longo. Nas próximas semanas detalharei o meu plano e a candidatura revelará os seus apoios. Quero, no entanto, deixar desvendado quem será o meu companheiro para uma das áreas mais críticas, que é a financeira. Trata-se de Francisco Salgado Zenha, vice-presidente de um grande banco em Madrid", apontou.

O médico dá ainda um mandato de confiança à actual Comissão de Gestão, liderada por Torres Pereira e com Sousa Cintra à frente da SAD até às eleições que se irão realizar a 8 de Setembro. O candidato reconhece que o novo presidente tomará conta dos destinos do Sporting, com acção condicionada. Varandas não quis falar sobre uma potencial candidatura de Bruno de Carvalho, sublinhando que "os sócios já disseram o que tinham a dizer na assembleia de 23 de Junho". Convida, contudo, "todos os sócios que quiserem, e puderem, a apresentarem-se a eleições".