A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) comunicou as alterações na composição da SAD leonina, aceitando a saída de Bruno de Carvalho (em virtude da Assembleia-Geral de dia 23) e a entrada de Sousa Cintra como novo presidente da SAD do Sporting. Este último manter-se-á na administração da SAD até às eleições a realizar a 8 de Setembro."O accionista SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, titular da totalidade das acções de categoria A representativas do capital social da Sporting SAD, comunicou ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho de Administração da Sociedade, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 14º n.º 3 dos Estatutos da Sociedade, a substituição, com efeitos imediatos, de Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho por José de Sousa Cintra, Vice-Presidente da Comissão de Gestão do Sporting Clube de Portugal", lê-se no documento.Sousa Cintra foi nomeado pela Comissão de Gestão para substituir Bruno de Carvalho e já trabalha em Alvalade. "Queremos uma época boa e forte, na qual o Sporting possa lutar pelo título, como é sempre a sua ambição", afirmou, ao entrar nas instalações da SAD.