O encontro entre franceses e nórdicos foi o primeiro deste Campeonato do Mundo a terminar sem golos, um recorde em todas as edições da competição.

A França e a Dinamarca empataram esta terça-feira por 0-0 na última jornada do grupo C do Campeonato do Mundo de 2018, a realizar-se na Rússia.



Com este resultado, ambas as selecções avançam para os oitavos-de-final da competição, onde ficarão à espera do resultado dos jogos do Grupo D para conhecer os adversários.



Pelo caminho ficam a Austrália (que precisava de vencer e esperar uma derrota dinamarquesa) e o Peru, que até triunfou nesta última ronda e, por isso, fechou a fase de grupos em terceiro.



A França irá agora ter pela frente o segundo do Grupo D, ao passo que a Dinamarca enfrentará o primeiro do Grupo D.