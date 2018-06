Frederico Varandas, o médico que deixou a liderança do departamento clínico do Sporting depois dos ataques à Academia de Alcochete, apresentou esta terça-feira a candidatura às eleições do clube, que terão lugar a 8 de Setembro."O Sporting precisa de paz, de decência e de estabilidade. O Sporting precisa de competência, de credibilidade, de ser respeitado e de se dar ao respeito. Precisa de liderança. Está a dar-se um processo de normalização do clube, que culmina com as eleições. Estou aqui para anunciar a minha candidatura à presidência do Sporting", afirmou."A candidatura tem como missão central unir o Sporting, vamos acabar com os sectarismos, com o bullying, as perseguições por delito de opinião. No Sporting que me proponho líder todos contamos, todos participamos. Não se trata de um sonho poético meu. A união da família sportinguista é importante para a competitividade do clube. A união sustenta a nossa capacidade para fazer frente às adversidades. Serei o presidente de união de todos os sportinguistas, serei também o presidente que garante a transparência na gestão do clube", prometeu.