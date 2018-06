Miguel Poiares Maduro não está disponível para exercer qualquer "cargo executivo" no Sporting. O antigo ministro e ex-presidente do comité de governação da FIFA entende que a sua vida actual não é compatível com a hipótese de dirigir o seu clube. É professor no Instituto Universitário Europeu, em Florença, onde estava quando saiu para exercer funções governativas no executivo de Passos Coelho entre 2013 e 2015,

Contudo, admite, em declarações à SÁBADO, a vontade de ajudar o clube de Alvalade a construir um modelo de governação que possa servir de exemplo às restantes estruturas do futebol. "Não sei em que funções, mas estou disponível para contribuir". E isso é necessário, referiu recordando os oito meses no comité de governação da FIFA. Ali, "eu e os meus colegas tivemos a percepção de como o futebol é extremamente corrupto no sentido político. Mas isso não se altera com a estratégia de Bruno de Carvalho".

Nos últimos meses, e durante o período conturbado em Alvalade, Miguel Poiares Maduro emitiu um comunicado no Facebook no qual garantia apoio à Mesa da Assembleia Geral, liderada por Jaime Marta Soares, no diferendo que opôs este órgão ao Conselho Directivo dos leões. "[...] O que aconteceu nos últimos dias pretende, no entanto, subverter este princípio fundamental de que o clube pertence aos sócios e não a quem o dirige. Já não estamos perante uma avaliação da gestão nem da personalidade do presidente. Foram ultrapassadas fronteiras jurídicas que existem para proteger o carácter democrático do clube.



Depois de a Mesa da Assembleia Geral ter marcado eleições para 8 de Setembro, o médico Frederico Varandas anunciou publicamente a sua candidatura ao cargo de presidente do Sporting. Também o presidente destituído, Bruno de Carvalho, declarou no Facebook ser sua intenção recandidatar-se