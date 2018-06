O empresário, que se incompatibilizou com os leões após desentendimentos com Bruno de Carvalho no negócio de Rui Patrício, vai abrir novas perspectivas de negócio ao clube.

A saída de Bruno de Carvalho do Sporting da presidência do Sporting trouxe Jorge Mendes de volta ao universo leonino. O empresário, que se incompatibilizou com os leões após desentendimentos com Bruno de Carvalho no negócio de Rui Patrício, vai ajudar a resolver amigavelmente a situação das rescisões do jogadores e deve abrir novas perspectivas de negócio ao clube.



De acordo com o jornal O Jogo, a empresa Gestifute reatou relação com o Sporting. O mesmo jornal diz que Jorge Mendes terá um papel importante nas movimentações do mercado e na resolução de conflitos gerados com as rescisões de contrato.



Recorde-se que, dos nove jogadores que rescindiram, só Rui Patrício já está comprometido com outro clube, o Wolverhampton.



Recorde-se que o ex-presidente Bruno de Carvalho saiu derrotado da assembleia geral extraordinária deste sábado, que levou à sua destituição. Segundo o documento a que o Correio da Manhã teve acesso, referente à Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, Bruno de Carvalho já foi substituído desse cargo. No texto, é dito que houve "revogação de mandato" e que a decisão foi tomada este domingo, 24 de Junho.