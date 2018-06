A Assembleia Geral Ordinária da SAD leonina tinha como objectivo apresentar e aprovar o orçamento do clube para a nova época de 2018/2019.

Jaime Marta Soares anunciou esta quarta-feira que o cancelamento da Assembleia Geral da SAD do Sporting marcada para o próximo sábado, dia 30 de Junho. A assembleia tinha como objectivo apresentar e aprovar o orçamento do clube para o exercício de 2018/2019.



"Cancelei a Assembleia Geral do orçamento e do plano de atividade marcada para o dia 30. Fi-lo depois de ouvir atentamente a Comissão de Gestão e o Conselho de Fiscalização. Chegámos a um acordo, por unanimidade, em relação às conclusões que foram tiradas. Não valia a pena, a cerca de dois meses das eleições, irmos aprovar um orçamento e um plano de atividades que outros teriam de lhe dar seguimento", anunciou Marta Soares.



Perguntado acerca das suspeitas sobre a situação financeira em que se encontra o clube de Alvalade, o presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral não quis responder.



O dirigente comentou ainda as últimas declarações de Elsa Judas, antiga presidente da Comissão Transitória da MAG e apoiante de Bruno de Carvalho, que descreveu a nomeação de Sousa Cintra a presidente da SAD e Futre para o cargo director desportivo como "a fina flor do entulho": "É uma senhora muito mal-educada".