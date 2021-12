Sporting perde com o Ajax e FC Porto perde contra o Atlético de Madrid

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Sporting, já qualificado para os oitavos de final, perdeu hoje por 4-2 na visita ao líder Ajax, em jogo da sexta e última jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol, disputado em Amesterdão. Já o FC Porto perdeu contra o Atlético de Madrid no Estádio do Dragão e sai da Liga dos Campeões.







Sérgio Conceição (FC Porto) José Gageiro / Movephoto

Sebástien Haller, aos oito minutos, de grande penalidade, Antony, aos 42, David Neres, aos 58, e Steven Berghuis, aos 62, assinaram os tentos dos holandeses, enquanto Nuno Santos, aos 22, e Tabata, aos 78, 'faturaram' para os campeões nacionais.O líder Ajax fechou o Grupo C com 100% de aproveitamento e com 18 pontos, o dobro do Sporting, que terminou no segundo posto, com nove, os mesmos do Borussia Dortmund, que venceu por 5-0 na receção ao Besiktas, último colocado, sem qualquer ponto.