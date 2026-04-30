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30 de abril de 2026 às 07:36

Rui Borges: "Renovação? Estou focado no próximo jogo"

Depois do empate com o Tondela, o treinador Rui Borges esquivou-se às questões sobre a renovação do seu contrato com o Sporting.

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