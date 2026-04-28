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28 de abril de 2026 às 14:00

Rui Borges: "O adepto é o adepto, em casa, com uma cervejinha e uma sandes mista na mão..."

Na antevisão ao jogo do Sporting com o Tondela (amanhã, quarta, às 20h15), Rui Borges falou nos jogadores que estão "esgotados" e nas opções que toma na hora de lançar a sua equipa em jogo.

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