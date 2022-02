Sporting e Porto empatam no Dragão (2-2) na luta pelo título

"Dragões" estiveram a perder por dois golos e conseguiram recuperar num jogo marcado pela expulsão de Coates no início da segunda parte. Vantagem do FC Porto para os "leões" mantém-se nos seis pontos. Quatro jogadores foram expulsos após o fim do jogo.

FC Porto e Sporting empataram esta sexta-feira por 2-2 no clássico de abertura da jornada 22 da Primeira Liga portuguesa de futebol.





A carregar o vídeo ... Final caótico no FC Porto-Sporting: agressões e jogadores e equipas técnicas pegadas

Paulinho, aos 8 minutos, e Nuno Santos, aos 34, deixaram os "leões" a vencer no final da primeira parte, com o FC Porto a reduzir para 2-1 por Fábio Vieira, aos 38 minutos.No início da segunda, surgiu o momento que marcou o início da reviravolta dos "dragões": a expulsão de Coates, por acumulação de amarelos, aos 49 minutos.O golo do empate chegou por Mehdi Taremi, aos 78 minutos, com as melhores oportunidades a surgirem do lado do FC Porto até ao final do jogo.

Já depois do apito final, o jogo ficou marcado pelas expulsões de Palhinha, Tabata, Marchesin e Pepe.

O FC Porto, que interrompeu uma série de 16 vitórias consecutivas, continua invicto na I Liga, agora com 60 pontos, mais seis do que o Sporting e 13 do que o Benfica, que tem menos um jogo.