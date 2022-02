Jornal A Bola regista "colapso no sistema" e fica sem televisão e 'site'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O site e o canal de televisão do jornal desportivo A Bola encontram-se deste as 21:00 de hoje em baixo, de acordo com uma nota divulgada por aquele órgão de comunicação social no Twitter.



A Bola Lusa

"Informa-se os leitores que por volta das 21:00 desta sexta-feira, existiu um colapso no sistema que nos impede de continuar a nossa missão de informar, tanto através do site e em A BOLA TV", lê-se na nota.

O jornal refere que continua a "a tentar resolver o problema", pedindo "compreensão e desculpa".