FC Porto-Sporting: conheça os estádios onde eles perdem mais pontos

Para os leões, ir ao Porto é (quase) sempre sinal de mau resultado (no Dragão ou no Bessa). Já para os nortenhos, ganhar na Grande Lisboa é um pesadelo. E o pior é mesmo Alvalade, com apenas 21 vitórias nos 109 jogos lá feitos. Mas Estoril ou Estrela da Amadora também dão dores de cabeça.

Sorridente e de charuto na mão, naquele dia 15 de setembro de 1990 Sousa Cintra foi aos balneários do Estádio do Bessa cumprimentar efusivamente os jogadores do Sporting que bateram o Boavista (3-0) e acabaram com a seca de 31 anos – entre campeonato e Taça de Portugal, a última vitória dos leões tinha acontecido em 1959. "Matámos o borrego!", exclamava o presidente leonino.



Este foi o mais longo jejum do Sporting, que já tinha estado 22 anos sem vencer nas visitas ao FC Porto. Fez a estreia em 1922, para o Campeonato de Portugal (derrota por 2-1) e só lá ganharia em 1944, ao fim de 13 jogos.



Ir ao campo do FC Porto (da Constituição ao Dragão, passando pelo Lima e pelas Antas) é mesmo o pior pesadelo dos leões, que só ali ganharam 18 dos 107 jogos disputados (16,8% de vitórias) em todas as provas nacionais (campeonato da I Liga, Campeonato de Portugal, Taça de Portugal, Taça da Liga ou Supertaça).