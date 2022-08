Domingos Paciência: “Não fui treinador do FC Porto por uma questão de dias”

Jogava com as sapatilhas de Vítor Baía. Falhou a foto oficial da equipa para ir tirar a carta de condução. Benfica e Sporting ofereciam-lhe mais dinheiro, mas recusou sempre. E após a final da Liga Europa, no Sp. Braga, a sua carreira como treinador tem somado fracassos.