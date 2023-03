Diogo Leite: “Aqui os adeptos apoiam sempre, não importa se estamos a jogar bem ou mal”

Treina na floresta, passa todos os dias pelas ruínas do muro de Berlim e convive com os fãs no hotel da equipa. Cedido pelo FC Porto ao Union Berlin, o defesa vai torcer pelos dragões contra o Sp. Braga, no próximo domingo.

Diogo Leite foi campeão europeu de sub-17 por Portugal e venceu a Youth League pelo FC Porto. No entanto, a três semanas do arranque desta temporada, ainda não tinha equipa, pois Sérgio Conceição não contava com ele. Acabou cedido ao Union Berlin. Nascido na antiga Alemanha de Leste, o clube é conhecido pelo apego à pureza do futebol e por ter os adeptos mais dedicados do mundo; evitaram a falência com o dinheiro obtido pela doação de sangue e renovaram o estádio com as próprias mãos. Têm sempre lotação esgotada e nunca assobiam os seus jogadores. Numa conversa de 46 minutos, por videochamada, o defesa conta a sua experiência em Berlim e revisita as passagens por FC Porto e Sp. Braga. Atrás dele, na sala, há cabeças de veado e peles de raposa.