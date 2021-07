Simone Biles: 'É horrível quando sentimos o peso do mundo'

Simone Biles, a tetracampeã olímpica de ginástica artística nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, desistiu esta terça-feira da prova por equipas feminina e promete focar-se na sua saúde mental. A atleta de 24 anos irá decidir ainda se compete na quinta-feira, na prova individual feminina. Descreveu a pressão que sente como "o peso do mundo nos ombros".







Biles abandonou a prova por equipas acompanhada pelo médico da seleção dos Estados Unidos, regressando algum tempo depois para abraçar as colegas Grace McCallum, Sunisa Lee e Jordan Chiles. Foi substituída por "razões médicas", segundo o comunicado da Federação Norte-Americana de Ginástica. Aos jornalistas, explicou que se está a tentar "fortalecer"."Depois da performance que acabei de fazer eu só não queria continuar. Vamos ver sobre quinta-feira. Estou a tentar fortalecer-me para o próximo teste", afirmou."Apesar de ser tão enorme, são os Jogos Olímpicos... Mas ao fim do dia só queremos sair daqui, não sermos arrastadas numa maca. Não confio tanto em mim como confiava. E não sei se é a idade - mas sinto-me mais nervosa a fazer ginástica. Sinto que não me estou a divertir tanto e sei disso. É horrível quando sentimos o peso do mundo e não há resultados para os treinos que fazemos. Estávamos totalmente preparadas, mas é uma porcaria quando estamos a lutar com a nossa própria mente. Queremos fazê-lo por nós mas estamos demasiado preocupadas com o que os outros vão dizer, na Internet e não só às vezes. Por isso tive que ficar offline nos últimos dias."Na qualificação para as finais, Biles também ficou desiludida com a sua prestação. Esta terça-feira, na competição, retirou-se para não prejudicar as colegas. "Senti-me bastante confortável em vir para os Jogos Olímpicos e não sei mesmo o que aconteceu. Passar por cada dia e os treinos tornou-se mais duro. A minha prestação podia ter corrido melhor, porque o aquecimento não foi mau. Estava a lutar com algumas coisas mas não foi muito mau. Mas quando cheguei ali... sabem, vou assumir um papel secundário, estas raparigas podem ir para ali e fazer a cena delas e fizeram-no", disse aos jornalistas.A Rússia venceu o ouro na competição por equipas e os EUA, a prata, seguidas do Reino Unido no pódio. É a primeira vez que a Rússia consegue o ouro nesta competição desde 1992. Os EUA venceram o ouro em 2012 e 2016.Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Biles conseguiu a medalha de ouro por equipas e conquistou os títulos olímpicos no concurso completo e em dois aparelhos (salto e solo). Está qualificada para as cinco finais individuais dos Jogos Tóquio2020. Biles prometeu que nestes Jogos, se vai focar no seu bem-estar mental. "Há mais na vida que ginástica", sublinhou aos jornalistas. A Federação de Ginástica dos EUA garante que a vai avaliar diariamente "para determinar validação médica para competições futuras.""Temos de proteger a nossa mente e o nosso corpo em vez de só ir lá para fora e fazer o que o mundo quer que façamos", assumiu Simone Biles.